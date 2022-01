Del Genio: "Ottima partita del Napoli, c'è solo il rammarico di non aver potuto fare cambi"

Napoli Calcio - Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni dei colleghi di Radio Kiss Kiss:

"Il Napoli ha giocato una partita ottima, straordinaria tenendo conto delle difficoltà. L'unico rammarico è quello di non aver avuto cambi con cui vrebbe potuto stendere la Juventus. Nei minuti finali proprio per la stanchezza non ha potuto concretizzare il dominio di tutta la partita.

I migliori sono stati i difensori, i due centrocampisti, Insigne e Mertens.

L'unico che ci risolve il problema del gol è prprio il belga a cui vanno i complimenti.

Peccato non aver avuto a disposizione cambi offensivi, e che a causa di questo si è perso un po' di lucidità.

Se Ghoulam non si fosse fatto male, difficilmente avremmo potuto trattenerlo al Napoli".