Del Genio: "Osimhen? Una belva immarcabile! Gli avversari prima o poi mollano per un motivo"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mondiale? Abbiamo visto qualcosa di interessante, visti i tempi ristretti nel mondo del calcio. Osimhen? Lo scorso anno aveva fatto vedere tante cose, è una belva immarcabile che gli avversari prima o poi mollano perchè non hanno la sua energia. C’è da contenerlo qualche volta. Mentre sul piano tecnico si vede c’è un lavoro che si sta facendo, è molto più utile per la squadra e Victor è un giocatore che può fare benissimo sia per se stesso, sia per la squadra”