Del Genio: "Osimhen? Se non si sveglia, sarà ceduto a 80mln!"

Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni de 'Il Napoli su Telecapri':

"Se Osimhen non si sveglia in queste battute finali, non è che i potenziali acquirenti chiamano De Laurentiis, consapevoli che Osimhen ha un contratto che il presidente non vuole gestire per l'alto ingaggio e che quindi non vuole tenerlo, e non gli offrono più di 80 milioni? Altro che clausola a 130 milioni. E cosa succede se dovesse essere così? Lo dà via comunque. I campionati si guardano tutti, ma se contro il Barcellona avesse fatto il gol qualificazione sicuramente i potenziali acquirenti sarebbero stati stimolati a prenderlo".