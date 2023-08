Paolo Del Genio è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Non mi preoccupo di alcuni giocatori se saranno poco o più contenti, sono tutti ragazzi seri e che danno tutto quando sono in campo. Ci sarà il tempo di cambiare e mandare via chi a fine ciclo per prenderne nuovi. Vorrei stare nella testa di Zanoli per capire che pensa, Di Lorenzo ha firmato per altri 5 anni".