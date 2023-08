Paolo Del Genio è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Non vedo differenze al momento tra il Napoli di Spalletti e quello di Rudi Garcia, ci sono gli stessi meccanismi. Al momento non mi piace la difesa a uomo sui calci piazzati, mi chiedo il perché? Domanderei questo a Garcia".