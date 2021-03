Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Bravo Inzaghi, ma dubito cambi modulo perché a Napoli ci sono calciatori che sono nostri punti di forza per un determinato modulo e non per il 352. Significa che a Napoli vogliono fare una rivoluzione. Io spero che De Laurentiis non stia veramente lavorando con tutti questi profili diversi".