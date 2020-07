Del Genio: "Non basta il goal di ieri per cambiare opinione su Politano. Prenderei sempre De Paul"

Ultime calcio Napoli -A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Paolo Del Genio, collaboratore della stessa emittente. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Spesso si dice che il Napoli non voglia più De Paul perché difficilmente collocabile, invece per me l’argentino può fare diversi ruoli tra centrocampo ed attacco. Per ora il Napoli ha fatto una scelta di mezze ali con giocatori come Fabian e Zielinski, un po’ come De Paul. Può giocare sull’esterno d’attacco pure e dove lo metti ti trovi bene. Nessuno mi toglie dalla testa che starebbe bene nel Napoli. Politano? Non cambia nulla col goal di ieri, non possiamo cambiare l’opinione su di lui. Quando entrava no faceva grandi giocate, ma dava solo un discreto contributo. Insigne? Se ieri non è riuscito a chiudere su De Paul è perché il Napoli si è rilassato”.