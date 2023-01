Del Genio: "Nel match in cui ha meritato di perdere hai comunque avuto la palla per pareggiare"

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la sconfitta del Napoli contro l'Inter ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Il Napoli ha meritato di perdere, ma non diciamo cose definitive che sarebbero stupide come quelle che il Napoli aveva già vinto il campionato come alcuni dicevano. Non sfasciamo tutto, ma facciamo le analisi che vanno fatte senza tirare le somme su altro. L’aspetto positivo è che in una gara in cui vieni dominato hai comunque avuto la palla per pareggiare senza disunirsi. Significa essere squadra".