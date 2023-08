Del Genio: "Napoli su un difensore del Corinthians, mi è arrivata la conferma dal Brasile"

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Raspadori è stato provato anche da mezzala, mi aspetto che trovi spazio negli undici iniziali con il Girona. In Brasile un mio amico mi ha detto che il Napoli sta veramente pensando a Murillo del Corinthians. E' un giocatore davvero forte che è valutato 20 milioni, ma il Napoli ha offerto 8. E' un giocatore pronto e potenzialità enormi sotto tutti i punti di vista".