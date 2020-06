Del Genio: "Napoli ricompattato, si vede in campo! Gabriel? Da quel che ho visto mi piace"

Ultime notizie calcio Napoli – Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La squadra si è ricompattata e questo si vede poi in quello che accade sul terreno di gioco. Il Verona ha una squadra aggressiva, anche in fase offensiva, con due esterni molto velici, tanta qualità al centro con Amrabat e Veloso ed attaccanti sempre dinamici che non danno punti di riferimento dal momento che Juric spesso preferisce non affidarsi ad una punta come Pazzini o Stepinski. Gabriel del Lille lo conosco poco ma per quel che ho visto mi piace molto perché è forte fisicamente ed ha anche una discreta tecnica in uscita”.