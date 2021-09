Napoli Calcio - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Domani servirà la testa, la Juve è subdola: è forte ma vive una situazione particolare. Non potrà fare la voce grossa e comandare come farà in futuro, potrebbe fare gara di contenimento".