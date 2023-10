Del Genio: "Napoli da quarto posto? Vinto un campionato con 90 punti, non mi risulta che le altre..."

Notizie Calcio Napoli – Il collega Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di TeleCapri:

“Quarto posto? Sarebbe clamoroso dopo che hai vinto il campionato con 20 punti di vantaggio e con un organico quasi totalmente riconfermato, che logica avrebbe andare fuori dalle prime 4? Non mi risulta che siano arrivati gli sceicchi nelle squadre italiane. Tutte hanno fatto un mercato al risparmio e alcuni big sono partiti. Nessuna si è rinforzata molto e noi abbiamo scoperto anche di non aver sostituito male Kim che era la preoccupazione maggiore. Inter e Milan giocano male, Natan sta facendo bene, Lindstrom e Cajsute daranno una mano, Politano e Zielinski fanno meglio dell’anno scorso e Osimhen e Kvara sono sempre loro. Ora abbiamo il problema del portiere da gestore ma perché non dobbiamo essere competitivi, perché è dalla quarta giornata che sentiamo parlare di obiettivo quarto posto?”