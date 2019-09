Del Genio: "Milik ed Insigne salteranno sicuramente la sfida contro la Sampdoria! Chances per il capitano contro il Liverpool"

Notizie Calcio - Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Da quel poco che riusciamo a capire, anche per la tipologia di infortuni, sia Insigne che Milik salteranno sicuramente la sfida con la Samp, mentre il capitano potrebbe avere qualche chance in Champions con il Liverpool. Llorente è stato molto onesto sulle sue condizioni fisiche, ma credo che possa esserci un po' di spazio contro i blucerchiati. Se dovessi azzardare una formazione, credo possa essere quella del secondo tempo di Torino. La squadra di Di Francesco ha perso elementi importanti, non so se sia o meno condizionata dalle problematiche societarie, ma non sta vivendo un momento molto sereno".