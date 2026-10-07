Del Genio, messaggio ad Allegri: "Il calcio non è semplicemente difendere meglio"

Il rendimento del Napoli e il contributo di Kevin De Bruyne sono al centro dell'analisi di Paolo Del Genio. Il giornalista, intervenuto sul canale YouTube Napolità, ha evidenziato alcuni numeri della squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi soprattutto sulla fase di pressing e sulla necessità di sfruttare meglio le caratteristiche della rosa.

Del Genio Napoli, De Bruyne al centro dell'analisi

Secondo Del Genio, il centrocampista belga ha avuto un impatto significativo sul rendimento degli azzurri in questo avvio di stagione. Il giornalista ha sottolineato anche il rendimento dei giocatori del Napoli con le rispettive Nazionali: “De Bruyne? Il Napoli ha 7 punti, 6 sono derivati da una grande prestazione del belga. In Nazionale i giocatori del Napoli sono sempre tra i migliori. Dobbiamo giocare in verticale, abbiamo i giocatori adatti per farlo”.

L'attenzione si è poi spostata sulla fase di non possesso e, in particolare, sull'efficacia del pressing. Del Genio ha collegato il numero di palloni recuperati da De Bruyne al PPDA, parametro utilizzato per valutare l'intensità del pressing di una squadra.

Il giornalista ha quindi evidenziato quelli che, a suo giudizio, sono numeri poco incoraggianti per il Napoli: “De Bruyne recupera pochi palloni perché va messo di pari passo con il PPDA, cioè capire quanto si pressa. Noi siamo disastrosi in questo, quindi non pressando è normale che si recuperano pochi palloni. I dati sono importanti per ottenere risultati. Allegri e il suo staff devono capirlo, il calcio non è semplicemente difendere meglio e avere il veleno davanti”.

Un'analisi che pone quindi l'accento sull'equilibrio tra le due fasi di gioco. Per Del Genio, oltre alla solidità difensiva e alla capacità degli attaccanti di concretizzare le occasioni, il Napoli dovrà migliorare anche l'aggressività senza palla e sfruttare maggiormente le proprie qualità nella costruzione offensiva.