Napoli calcio - Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

"A Mertens bisogna fare il nuovo contratto non perché è legato a Napoli, ma perché è un calciatore ancora molto forte, che probabilmente si accontenterebbe di un ingaggio inferiore rispetto a quello che bisognerebbe sborsare per un eventuale sostituto. Da tutti i punti di vista conviene al Napoli, al di là dei sentimentalismi. E' brutto da dire come termine, ma è così"