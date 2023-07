Del Genio: "Mercato Napoli in difesa? C'è un nome che mi piace molto e che è cresciuto molto"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“I carichi di lavoro? Non siamo tornati ai vecchi sistemi, ma in qualche mattina il pallone non è mai stato toccato: alcuni giocatori sono arrivati dopo gli altri, i vari Osimhen e Kvaratskhelia non credo giocheranno più di un tempo. Non ho notato grandissime differenze con il lavoro che faceva Spalletti. Tra i giocatori che ho visto per la difesa, Danso mi piace molto ed è cresciuto molto negli ultimi anni, imponendosi quest’anno con il Lens”