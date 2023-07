Del Genio: "Meluso collaborerà con un gruppo collaudato, non escludo nome a sorpresa per sostituire Kim"

Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Impareremo a conoscere Meluso, lavorerà con un gruppo ben collaudato con Chiavelli oltre a Micheli e Mantovani che sono i punti di forza del calciomercato del Napoli. Ci sono tutti i presupposti per fare bene, indipendentemente dal grande nome e questo vale sia per i calciatori sia per i dirigenti. Non si può giudicare solo il lavoro del passato, perché si era in contesti diversi come Lecce e Spezia.

Negli ultimi anni il ruolo di direttore sportivo spazia su molti aspetti, specialmente nel fare da traino con lo spogliatoio. Il calciomercato lo fanno con tante figure interne agli organigrammi e non solo visto che ci sono anche gli intermediari”.

Sul nuovo difensore: "I soldi della clusola di Kim non ci sono ancora materialmente, ma in realtà ci sono perchè bisogna solo aspettare il pagamento della clausola. Il Napoli deve solo individuare il sostituto più adeguato, ma non escludo possibili sorprese su nomi che magari ancora non solo usciti".