Del Genio: "Lobotka ha giocato anche mezzala, non è un regista classico. Mi aspetto due colpi a gennaio"

Paolo Del Genio, giornalista:

"Lobotka è un giocatore che ha giocato anche da mezzala, quindi non è proprio un regista basso anche se sa disimpegnarsi molto bene da vertice basso. Fabian Ruiz? Non è certamente un play davanti alla difesa ma se è in forma può fare molto meglio anche come vertice basso. Bisogna anche considerare come gira la squadra. Il regista è un ruolo fondamentale ma chi arriva deve poi dimostrare di essere meglio di Allan e di Fabian in quel ruolo, le risposte le dà sempre il campo. Sarebbe fondamentale chiudere subito i colpi chiesti da Gattuso, il Napoli deve riuscire ad inserire presto questi calciatori altrimenti poi diventa una corsa contro il tempo. Secondo me il club azzurro farà più di un colpo a gennaio”.