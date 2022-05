Del Genio: "Le grandi squadre non possono più prescindere dalla costruzione dal basso"

Paolo Del Genio è intervenuto a Radio goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

La nuova frontiera del calcio è nel posizionamento dei calciatori per dettare più linee di passaggio. Poi gli errori si possono sempre fare ma anni fa era impossibile passare la palla ai portieri. Le grandi squadre non possono più prescindere dalla costruzione dal basso, non ne possono fare a meno. Bisogna fare la costruzione dal basso quando è nelle tue corde, poi i calciatori devono avere la capacità di leggere il momento. Quando la pressione avversaria è troppo alta, è il caso di buttare via la palla. Il problema è fare bene le cose.