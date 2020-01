Del Genio: "La squadra di stasera dà la sensazione di non poter fare nemmeno un punto"

Notizie calcio Napoli - Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia nel post partita di Napoli-Fiorentina 0-2. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Io dico che è meglio cambiare il più possibile, visto il disastro nel quale siamo: io credo che l'unico modo per uscirne è vedere una formazione con 7/11 nuovi. Stagione senza ambizione ma almeno finsice questo scempio. Questi calciatori sono bloccati, immagine disastrosa. Per il bene di tutti, tutto quello che si può fare va fatto. La squadra di stasera dà la sensazione di non poter fare nemmeno un punto".