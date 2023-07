Del Genio: "Kilman e Le Normand? Cifre alte in confronto a Kim, stavolta si mette mano alla tasca"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Kilman? Ha buona esperienza nel campionato più forte al mondo, gioca molto il pallone in una squadra con grande presenza portoghese: non so se i rapporti tra Mendes e De Laurentiis aiuteranno, le cifre mi sembrano alte se rapportate ai 18 milioni per Kim del scorso anno. Forse stavolta si deve mettere mano alla tasca, ma non credo sia un problema per il Napoli che può spendere di più sui cartellini. Le Normand della Real Sociedad ha giocato a livelli più alti di Kilman, qualificandosi per la Champions League, ma non conta nulla: il Napoli ha preso dal Fulham retrocesso uno come Anguissa. Entrambi non mi dispiacciono dal punto di vista tecnico. Calendario? Una buona partenza può influire dal punto di vista mentale”