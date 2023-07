Del Genio: "Kilman? Dopo Koulibaly e Kim per la prima volta ci sarebbe un mancino titolare"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Nuovi acquisti a Dimaro? Il Napoli in questo momento ha perso Ndombele ma non Demme, che sembra sia in partenza, e Kim per il quale tutti aspettiamo il pagamento della clausola da parte del Bayern Monaco: non prevedo sorprese, me le augurerei se dovessi dire la verità. Oggi il Napoli non può prendere un centrale difensivo perchè c’è la remotissima possibilità che non venga pagata la clausola rescissoria, poi magari già ha preso il sostituto e aspetta solo la cessione di Kim.

Kilman? Ha capacità nello stretto e in uscita come gestione del pallone, il campo di calcio è enorme e chi ha giocato al futsal vede spazi enormi davanti: per la prima volta dopo anni ci sarebbe un titolare di piede mancino, Koulibaly e Kim da destri si sono abituati col piede sinistro. E considerando l’uscita dal basso, c’è un tempo di gioco più veloce per uscire se vuoi spostare il pallone a sinistra, potendo utilizzare il piede corretto.

Da domani arriveranno a Dimaro centinaia e migliaia di persone, si sono preparati tutti qui in città per venire quando ci saranno le due amichevoli: verranno battuti tutti i record di presenze nel ritiro del Napoli”