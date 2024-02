Del Genio: "Juan Jesus può fare la diagonale sul gol e alla fine non la fa più, perchè? Improponibile che Lobotka corra 40 metri con Theo"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Di Lorenzo in avanti non fa più le giocate che sapeva fare, anche in una posizione più avanzata come nel centrocampo a 5. Sui tre difensori non ci sono colpe particolari, ma sul gol sbagliano tutti a fare il movimento. Si poteva rimediare sull’azione, l’ultimo era Juan Jesus che può fare la diagonale e alla fine non la fa più.

Lobotka? Improponibile che corra 40 metri con Theo Hernandez, il problema va risolto a monte. Il Milan da un mese prendeva due gol a partita”