Del Genio: "Il secondo tempo del Napoli è stato inquietante, Anguissa ha fatto una cosa gravissima"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il secondo tempo del Napoli ieri sera è stato inquietante, negli ultimi minuti ci si è schiacciati tutti dietro: qualcosa che ci può stare, ma il Braga ha creato tre occasioni in tre minuti a prescindere dal fatto che il Napoli si sia chiuso dietro. La sufficienza a Garcia è colpa di Di Lorenzo, che ha dimostrato di saper andare sopra gli errori di Garcia. Ieri Anguissa ha perso un pallone gravissimo, altri tocchi molto semplici li ha sbagliati: nel secondo tempo qualcosina l’ha fatto, è andato in controtendenza con i compagni che hanno peggiorato la loro partita. Ad oggi non può giocare i 90 minuti di una partita”