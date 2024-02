Del Genio: "Il rientro di Osimhen? Curioso di capire perchè altri colleghi tornano in anticipo e lui no"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Antonio Conte al Napoli? Un ottimo allenatore, sarebbe una svolta affidarsi ad un uomo che potrebbe dire a De Laurentiis di modellarsi come in Inghilterra, avendo peso anche sul mercato: in Premier sono loro a valutare acquisti e rinnovi, da veri e propri manager. In Italia qualcosa di simile potrebbe essere interessante. Il rientro di Osimhen? Se gioca Napoli-Genoa sarebbe già positivo, sarei curioso di capire perchè altri suoi colleghi tornano in anticipo e lui no: mi sembra sia giusto spiegarlo”