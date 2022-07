Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli sta provando a blindare Koulibaly o tenerlo ancora un anno per perderlo poi a zero. Spalletti lo vuole con la fascia da capitano. Alle attuale richieste di Dybala è impossibile un suo arrivo a Napoli, dovrebbe solo ridimensionare le sue pretese".