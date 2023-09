Del Genio: "Il Napoli non è ADL, né Garcia e né Osimhen... il Napoli siamo noi, conta solo la maglia"

Notizie Calcio Napoli - "Il Napoli, con il dovuto rispetto e anche con la dovuta gratitudine per lo scudetto vinto, non è De Laurentiis e non è stato nemmeno Spalletti. Non è Garcia e non è stato nemmeno Giuntoli. Non è, mi dispiace dirlo, nemmeno Osimhen e non è stato nemmeno Mertens, nemmeno Insigne. Il Napoli siamo noi che, da sempre, a prescindere dai risultati, lo sosteniamo per un sentimento profondo e nobile come la passione. Solo la maglia, forza Napoli", è quanto scrive il collega Paolo Del Genio su Facebook dopo le polemiche delle ultime ore anche col nuovo caso Osimhen scoppiato.