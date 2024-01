Del Genio: “Il Napoli ha giocato palla lunga su Raspadori e Politano: vi sembra una cosa seria? Tutti sanno come gioca il Torino”

Paolo Del Genio ha commentato il post gara di Torino-Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli: "Diventa sempre più difficile commentare questo Napoli. La gara di oggi è in linea con tutte le altre. Forse c'è qualche spunto che viene fuori. Il Napoli ha lavorato per una settimana a disposizione nonostante infortuni, partenze ed altro. il Torino era una squadra conosciuta da tutti per caratteristiche, si sa come giocare contro Juric: o si accetta il rischio di accettare la loro pressione provando a giocare da dietro oppure si lancia palla lunga andando sulla seconda palla. Il Napoli oggettivamente optato per la seconda strategia lanciando lunga su Politano o Raspadori. Voi ditemi se posso commentare una cosa del genere e se vi sembra una cosa seria...Uno decide di giocare palla lunga su Raspadori prima punta. Simeone non sarà Osimhen, ma un po' di guerra te la fa. Simeone per strategia che devi fare andava messo.

Se stai perdendo a fine di primo tempo ho visto raramente una squadra passare a cinque. Se togli Zielinski, anche lui spento, o metti Gaetano o Simeone con raspadori dietro passando al 4-2-3-1"