Del Genio: “Il ds del Napoli Meluso? Persona onesta e chiara, ma la differenza è che a certe situazioni è più abituato Garcia"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il ds del Napoli Meluso? Persona onesta e chiara, professionista di ottimo livello: la differenza è che a certe situazioni è più abituato Garcia rispetto a Meluso, il ds è arrivato solo poche ore fa e dalla conferenza stampa di presentazione non è che potesse uscire più di tanto. Meluso per il momento vedrà le strategie definite da De Laurentiis, e darà una sua mano anche perché ci sono tanti giovani da piazzare e non solo Kim e Ndombele da sostituire. Rinnovo Osimhen? In tempi di mercato si rischia di prendere dei rischi, abbiamo sentito ciò che hanno detto De Laurentiis, Meluso e Garcia e c’è tanta determinazione per arrivare ad un rinnovo. Allenamenti? Dobbiamo aspettare un po’ prima di dare i primi giudizi, la parte tattica ancora deve entrare nel vivo con giocatori che al 90% non giocheranno nel Napoli”