Del Genio: "Ieri De Laurentiis me lo doveva l’acquisto di Lindstrom, ero stato fra i pochi a dire che..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Newcastle sarà la mina vagante del sorteggio dei gironi di Champions League, meglio prendere una inglese già in seconda fascia per evitare i bianconeri.

Ieri De Laurentiis ha twittato l’acquisto di Lindstrom e me lo doveva, ero stato fra i pochi a dire che il mercato del Napoli non era stato chiuso: ero sicuro che dopo Natan e Cajuste il club non si sarebbe fermato, ora non so dire se ci sarà un altro colpo”