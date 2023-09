Del Genio: "I pochi gol segnati dal Napoli? Le statistiche le andrei a rivedere al termine della decima giornata"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“I pochi gol segnati dal Napoli? Con il Sassuolo si è tirato spesso verso la porta di Consigli, ma le statistiche le andrei a rivedere al termine della decima giornata per poter fare una valutazione più completa. A fronte del numero legato ai tiri in porta, che sono tanti, non è che siano stati sbagliati gol davanti al portiere, ma bisogna creare migliori condizioni per andare a battere nello specchio”