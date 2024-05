Del Genio: "I giocatori non possono più stare insieme! Servono cessioni e 6 titolari nuovi, con questo gruppo possiamo solo peggiorare"

Paolo Del Genio ha commentato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Ottimi il ds e sicuramente Conte se dovesse arrivare, ma non pensiamo che possa bastare riconfermando la rosa. Questo gruppo è da decimo posto e l’anno prossimo può solo peggiorare.

Qui non si parla di tennis dove li valutiamo singolarmente, qui singolarmente sono anche buoni giocatori ma è chiaro che non possono stare più insieme. Vanno separati questi giocatori, non possono stare più insieme. Servono tante cessioni e tanti arrivi, per me almeno 6 titolari nuovi!”.