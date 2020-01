Del Genio: "I difensori del Napoli hanno giocato una partita perfetta contro la Juventus, Gattuso l'ha preparata benissimo"

Ultimissime calcio Napoli - Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“I difensori del Napoli hanno giocato una partita perfetta contro la Juventus. Sono stati bravissimi tutti, soprattutto Hysaj e Mario Rui hanno dimostrato di poterci stare in queste partite. Elogiamo sempre Manolas e Di Lorenzo ma meritano un plauso anche loro. Gattuso l’ha preparata benissimo la partita, battendo Sarri. Il lavoro difensivo ieri è stato fatto molto bene, questo è merito dell’allenatore. Politano è un giocatore che per caratteristiche può fare la differenza. Gattuso non vuole una squadra diversa su un lato rispetto ad un altro. Con Politano si può fare lo stesso gioco su entrambe le catene di gioco”.