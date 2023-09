Del Genio: "Ho notato una cosa ieri sera: perchè i calciatori del Napoli parlano delle tattiche di Garcia?"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ho notato una cosa ieri sera: i calciatori di solito nelle interviste non dicono niente, ora stanno iniziando a darci delle informazioni sulla strategia tattica dell’allenatore. Per me è una novità, perchè i giocatori ci dicono queste cose? Come se volessero dirci che è l’allenatore a chiederci queste cose. Juan Jesus? Quando ti abbassi non si devono lasciare troppe palle gol, il Braga le ha avute”