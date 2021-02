Del Genio: "Granada? Occhio a Machis! Difensivamente è vulnerabile: vincere lì non sarebbe facile, ma..."

Napoli Calcio - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Tele A Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“La formazione del Napoli? Sono giusto due i cambi a centrocampo, si può fare una scelta solo in questo reparto: in difesa ce ne sono quattro contati, in attacco sono in tre. Il Napoli deve fare la sua partita indipendentemente dalle assenze, il Granada difensivamente è vulnerabile: vincere lì non sarebbe facile, ma riuscendoci avrebbe meno stress in vista del ritorno.

Assenze nel Granada? Non riusciamo ancora a capire quanti titolari rimarranno fuori, la situazione non è così drammatica se paragonata a quella del Napoli. Conosco diversi calciatori, Gonalons e Soldado non dovrebbero giocare ma bisogna fare attenzione al 3-4-3 e a due calciatori: i due esterni d’attacco, occhio a Machis ex Udinese forte in progressione ed un altro”