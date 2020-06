Del Genio: "Gabriel potrebbe essere un colpo alla Koulibaly, mi piacerebbe Osimhen. Per la ripresa il Napoli ha un vantaggio"

Ultime notizie calcio Napoli – Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Pezzella è un profilo di esperienza e mi piace così come mi ha impressionato molto Gabriel del Lille: mancino, forte sia fisicamente che tecnicamente e potrebbe venir fuori un colpo alla Koulibaly, per intenderci. Nella storia del Napoli spesso i colpi migliori sono stati quelli che hanno portato in azzurro calciatori che erano poco conosciuti e che poi hanno fatto grandi cose. Per questo vedrei di buon occhio l’arrivo di un profilo come Osimhen o come lo stesso Gabriel. In Bundesliga i ritmi stanno crescendo pian piano ma qui bisogna tenere conto anche del clima. Tutte le squadre useranno sempre le cinque sostituzioni e questo può aiutare il Napoli che ha dei calciatori insostituibili ma ha anche delle valide alternative”.