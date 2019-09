Del Genio: "Flop campagna abbonamenti? Questione prezzi marginale, c'è un problema di comunicazione"

Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La Sampdoria cercherà di compattarsi, le difficoltà societarie spesso incidono sul rendimento della squadra ma talvolta le formazioni si compattano in questi casi. Difficile chiedere di nuovo a Quagliarella una stagione come quella passata. Al di là di questo, non so come il Napoli si presenterà perché poi dopo tre giorni c’è il Liverpool ed alcuni giocatori torneranno tardi dalle Nazionali. Campagna abbonamenti? Forse la questione prezzo è marginale visto che i costi sono calati.