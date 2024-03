Del Genio duro: "Caro De Laurentiis, adesso sei ad un bivio!" | VIDEO

Ultime notizie Napoli- Paolo Del Genio ha commentato così a caldo la situazione dopo Napoli-Atalanta ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

"Stagione del Napoli che volge al termine, lo possiamo dire. Faccio una fatica bestiale a parlare di aritmetica, otto partite, ventiquattro punti in palio, ma non è questione di aritmetica. Questione che noi le partite del Napoli le vediamo, con grande attenzione ed è una squadra non in grado di vincere tante partite. Lo so, lo sapevamo, lo sospettavamo. Poi la speranza ci accompagna sempre. Ora bisogna prendere atto di una situazione che si è venuta a determinare. Purtroppo a causa di errori commessi, gravi, da parte di colui che ci ha portato allo scudetto, a tanti anni d'Europa.

Grandi complimenti al presidente per quello che ha fatto. Ma i disastri di quest'anno da parte della società portano la società ad un bivio. Portano De Laurentis a un bivio. Quando si sbaglia purtroppo il calcio poi ti presenta il conto. Il conto è un conto economico. Io voglio parlare di questo oggi. È un conto economico. Il conto economico andrà a farsi sentire in una maniera o in un'altra. Questo deve sceglierlo De Laurentiis.

Vuole De Laurentiis perdere soldi mancando tre/quattro qualificazioni Champions di fila? Può farlo tranquillamente. Conferma in blocco questa squadra e io vi dico che con questa squadra siamo destinati a ottavi, noni e decimi posti oramai. I giocatori basta, non riescono più a esprimersi ai livelli dell'anno scorso. Sono giocatori da salutare e ringraziare per quello che ci hanno regalato ma da salutare nella stragrandissima maggioranza dei componenti storici di questo organico.

Quindi bisogna cambiare in maniera radicale: purtroppo molti di loro hanno contratti lunghi e ci sono gli anni che passano e il rendimento che peggiora e la condizione psicologica negativa nell'approcciare le partite con stimoli non elevati perché hanno lottato per lo scudetto e adesso devono lottare per posizioni di retroguardia. E quindi bisogna avere o il coraggio di cambiare tutto... E cambiare tutto oggi con la situazione contrattuale che sia andata a determinare significa perdere un sacco di soldi.

Però caro presidente De Laurentis, i soldi li vuoi perdere tutti quanti in un colpo però rinfreschi la squadra, prendi l'allenatore giusto, ti rilanci e l'anno prossimo sei di nuovo competitivo anche per il massimo possibile oppure vogliamo farla poco alla volta questo stillicidio, lo vogliamo portare avanti per tre quattro anni perché sarà un disastro per tre quattro anni con questo gruppo di giocatori. Io spero che alla fine De Laurentiis ammetta i suoi errori, capisca che ha sbagliato e vada alla rivoluzione. C'è bisogno della rivoluzione assoluta. E chiudo, e mi dispiace dover chiudere così, anche per Calzona si esauriscono quasi del tutto le speranze di poter essere confermato. Non sarà colpa sua. Non sarà stata colpa sua però quel qualcosa in più che doveva portare, essere meno gerarchico, meno legato ai soliti giocatori. Oggi i cambi erano chiamati: il passaggio al 4-2-3-1 era chiamato. Perdevi 2-0 in casa, invece sempre col freno a mano. Simeone è entrato all'ottantesimo. Insomma troppe paure, questa squadra ha bisogno di coraggio, l'ha detto stesso lui, ma nelle sue mosse io poi il coraggio non l'ho visto e quindi pure per Calzona, mi dispiace, ma questa parentesi è destinata a chiudersi.

Quindi rivoluzione totale. Rivoluzione totale, nuova società, nuovi collaboratori, nuovo DS, nuovo allenatore, nuovi giocatori titolari! Ne può cambiare non quindici. Ne può cambiare sei o sette, ma deve cambiare i titolari. Deve cambiare alcuni titolari".