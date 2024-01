Del Genio: "Due giocatori completamente fuori dal progetto Napoli hanno dato la spinta decisiva"

Paolo Del Genio, giornalista, commenta a Radio Kiss Kiss Napoli la vittoria per 2-1 del Napoli contro la Salernitana:

"Demme e Zerbin, due giocatori completamente fuori dal progetto Napoli, sono entrati e hanno dato la spinta decisiva alla rimonta del Napoli. Sarebbe stato sportivamente drammatico non vincere contro una Salernitana decimata. Il primo tempo stava per finire con il Napoli sotto, poi l'errore di Fazio sul rigore e poi un altro errore di Fazio anche sul gol del 2-1, visto che il difensore centrale della Salernitana è andato a sbattere contro il portiere. Ora cosa dobbiamo fare? Il Napoli deve prendersi i 3 punti, ma non sono arrivati i segnali positivi che Mazzarri aveva detto di aver visto in settimana".