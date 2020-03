Del Genio: "Difficile dire che il 9 maggio si riparta. Boga? Diventerà uno dei migliori interpreti del ruolo e su Jovic..."

Ultime calcio Napoli - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Difficile dire che il 9 maggio si riparta. Boga? Nel primo anno al Sassuolo, dribblava tanto ma non ottimizzava. In questa stagione si è migliorato, avendo una grande crescita. Diventerà uno dei migliori interpreti del ruolo. Jovic? Lo vedrei benissimo nel Napoli di Gattuso, strano che non abbia fatto bene nel Real Madrid, anche se davanti aveva Benzema. In Italia si dovrebbero giocare 12 giornate più le squadre che giocano in Europa. Lozano? Gattuso resterà e per il ragazzo sarà meglio trovare una soluzione diversa".