Del Genio: "Di Lorenzo bravo in entrambe le fasi, con i giusti equilibri il Napoli può sfruttarlo! Ammissione di Rizzoli? Non mi basta"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Non mi accontento dell'ammissione dell'errore di Rizzoli, la sua gestione è negativa. Se il Napoli trova gli equilibri giusti può usare Di Lorenzo sia in fase di spinta che in fase di contenimento. Va sfruttato anche offensivamente mentre adesso si concentra prevalentemente sulla fase difensiva".