Del Genio: "Bene Rrahmani ieri contro avversari scomodi. Demme? Bisogna chiedere perché sia stato in panchina a volte..."

Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Bakayoko nei momenti difficili non è riuscito a tenere in piedi il centrocampo, ma essendo un giocatore di assoluto livello nei momenti migliori ha fatto molto bene. Demme ha sempre fatto bene da quando è arrivato a Napoli, non ha mai avuto cali di rendimento. Bisogna chiedersi come mai per un periodo sia finito in panchina. Ieri Rrahmani ha fatto molto bene, contro avversari scomodi da fermare".