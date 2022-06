Del Genio: "Demme? È corretto chiedere di andare via in un caso. Su Politano..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

Di seguito le dichiarazioni di Del Genio:

“Luis Alberto? Non si discutono le sue qualità, nell’ultimo anno non ha fatto benissimo ma io lo vedo da mezz’ala e basta. Non ce lo vedo dietro la punta, può farlo ma il suo ruolo naturale è quello di mezz’ala nel 3-5-2 di Inzaghi e nel 4-3-3 di Sarri.

Sul centrocampo del Napoli ho una mia idea: non ne cambierei nessuno a meno che non arrivasse qualcuno di molto forte, terrei Demme con Anguissa, Fabian e Zielinski.

Demme? È corretto chiedere di andare via se non hai giocato durante la stagione.

Politano? Ho apprezzato il fatto che l’agente sia andato a parlare direttamente con Spalletti e con Giuntoli. Ci sta che il Napoli decida di cambiare tanto dietro la punta, con tutta la stima si passerà da Insigne e Politano a Kvaratskhelia e forse Deulofeu.

Entusiasmo per avvicinare la gente? Ognuno ha una sua idea, il discorso scivola sui bilanci. Il Napoli non farebbe male a seguire certe idee, dal punto di vista della comunicazione le cose non stanno andando bene: è inspiegabile questo clima nonostante i risultati, qualcosa è stato sbagliato”