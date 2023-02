Del Genio: "Da Spalletti stasera mi aspetto tre cambi, ecco quali!"

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Nel corso del suo intervento ha parlato della gara di stasera tra Sassuolo e Napoli con un occhio anche alla Champions League.

Queste le sue parole:

"Turnover? Al massimo penso ci saranno tre cambi: Politano per Lozano, Elmas per Zielinski e Olivera per Mario Rui, ma non escludo che possa anche mantenere la formazione delle ultime gare. Da Castel Volturno parlano di Olivera titolare contro l’Eintracht? Può darsi, di previsioni sulle formazioni sono tante e spesso sono sbagliate. Duello Laurienté-Di Lorenzo? Il Sassuolo si muove in modo diverso sulle corsie, sulla sinistra hanno Laurienté a piede invertito mentre non dovrebbe essere così sulla fascia opposta non essendoci Berardi. Bajrami consente di accentuare gli inserimento delle mezzeali, nello specifico Frattesi, i neroverdi si muovono bene palla al piede ma soffrono quando gli avversari tengono palla, sono coraggiosi e prendono rischi ma a volte li pagano cari. Ricordiamo che la squadra di Dionisi ha battuto il Milan a San Siro per 5-2".