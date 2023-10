Del Genio: "Contro il Real si può ipotecare la qualificazione. Questo può essere l'anno di Gaetano, ecco perché"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Se il Napoli facesse un'altra vittoria ipotecherebbe la qualificazione, sportivamente parlando l’obiettivo e riconfermarsi in campionato ma più si va avanti in Europa più ci divertiamo. A Lecce abbiamo visto un ottimo Napoli sicuro di quello che sa fare, serviva la consapevolezza che non era possibile quella metamorfosi in negativo, i giocatori sono forti e stanno bene insieme, non poteva essere successo quello scatafascio che abbiamo visto. Meret l’errore l’ha fatto, non sapeva che sarebbe stato annullato il gol. Lindstrom mi è piaciuto, ha fatto vedere delle buone. Domani potrebbe giocare Mario Rui non perché ha giocato Olivera ma anche per le caratteristiche del Real che giocherà con il 4-2-3-1, non avendo loro l’esterno alto potresti andare in superiorità numerica. Questo potrebbe essere l’anno di Gaetano? Nelle ultime due stagioni ha giocato 69 minuti mettendo a segno due 2 gol, un assist e guadagnando un rigore. Inoltre Elmas finora ha zero minuti da centrocampista, con Garcia ha giocato solo da esterno”.