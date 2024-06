Del Genio: "Conte al Napoli? C'è un dato da tenere d'occhio, ecco quale"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Antonio Conte al Napoli? Serviva, siamo tutti pronti e non serve più rimuginare sulla stagione appena conclusa. La storia del Napoli possiamo riassumerla nei 14 anni di qualificazioni consecutive in Europa, con il secondo maggior numero di punti raccolti in Serie A. Ora si prende l’allenatore con la media punti più alta in Italia, sono dati e non opinioni. Poi può piacere o non piacere tatticamente, ma ha la media punti più alta considerando anche gli anni all’Atalanta”