Del Genio: "Camp Nou? La grandezza del campo può essere un pericolo per il Barça, il Napoli dovrà migliorare la fase realizzativa"

Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per la Lazio non sarà facile vincere a Napoli. E’ vero che gli azzurri sono distratti dal Barcellona ma vogliono chiudere in bellezza. Secondo me con il Barcellona Demme ci sarà ma in quella partita sarà fondamentale migliorare la media realizzativa che comunque in partite del genere tendenzialmente si alza. Il campo del Camp Nou così grande era ideale quando era una squadra dominante e perfetto nel possesso palla. Adesso è una squadra che fatica ed in questo modo concede tanto, come è capitato anche contro squadre molto meno forti del Napoli”.