Del Genio: "Cajuste non solo un sostituto! 12 agosto? In quella data non si potrà dire nulla, vi spiego"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Paolo De Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Un giudizio su Natan e Cajuste? Mi piace questa politica, quando il Napoli prende questi giocatori spesso si rivelano grandi rivelazioni, speriamo abbiano le loro stagioni migliori in azzurro, questa tipologia di mercato mi piace. Ciò non significa che metto la mano sul fuoco per i due neo azzurri ma hanno potenzialità e spero le esprimano nei migliori anni a Napoli.

Avere soluzioni alternative da sviluppare senza sostituzioni è molto importante, non sempre le sostituzioni cambiano i ritmi in campo, avere giocatori polivalenti può essere un vantaggio. Gabri Veiga verrà al posto di ZIelinski, Cajuste invece non è detto che sia venuto qui solo per fare il vice Anguissa, per me possono giocare insieme, potrebbe essere anche un vice Lobotka e allora per completare il reparto il Napoli potrebbe confermare Gaetano.

SI parla tanto di questo 12 agosto perché De Laurentiis disse che in quella data si sarebbe detto quali obiettivi avrebbe avuto il Napoli per la prossima stagione, io dico che non si potrà dire nulla in quella data perché il mercato è ancora lungo e si dovrà vedere le altre come si rinforzano.

Per lo scudetto credo che l’Inter sia la più attrezzata per insidiare il Napoli, il Milan l’ho visto contro il Monza ma non mi è parso molto migliorato”.