Del Genio: "C’è una domanda che mi pongo e di cui avremo risposta dopo Milan-Napoli, ecco quale"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“De Zerbi dice che vorrebbe allenare di nuovo Raspadori? In un calcio che va troppo veloce, verticale, Raspadori per me fa fatica. Molto meglio in un calcio molto più armonioso, che però non è quello di Mazzarri. Sono curioso di capire se Zielinski resterà in lista per la Champions League, il Napoli ha otto giocatori per tre maglie in caso di 4-3-3.

C’è una domanda che mi pongo e di cui avremo risposta dopo Milan-Napoli: l’opzione che temo è quella dell’alternanza tattica, quando sei più forte proponi l’azione, quando sei più in difficoltà ti abbassi e decidi di partita in partita. Non credo più rivedremo un Napoli dominante, ma al quarto posto ci si può arrivare”