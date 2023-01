Calcio Napoli - Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

"Una vittoria ed una prestazione come venerdì va commentata con entusiasmo. Il seguito non mi piace, nel senso dire che già si è vinto ed è fatta. Il Napoli ha dai 9 ai 13 punti di vantaggio e chi insegue è raggruppato in 4 punti, è un dato positivo per gli azzurri perchè si toglieranno punti tra di loro. Questo rende ipotesi di rimonta al Napoli molto difficile".